Порт в Батуми увеличил переработку грузов на 18%

"Батумский нефтяной терминал" в первом полугодии перевалил более 3 миллионов тонн грузов, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении казахстанской компании "Казтрансойл", которая владеет 100% ООО "Батумский нефтяной терминал".

Согласно сообщению, объем перевалки нефти и нефтепродуктов снизился до 409 тысяч тонн, что на 16% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

"Данное снижение связано с проводимыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающем заводе в Туркменистане, а также со снижением спроса на светлые нефтепродукты в результате текущей ситуации, вызванной пандемией коронавируса", - поясняют в компании.

Рост общего объема перевалки грузов в январе-июне 2020 года обусловлен увеличением объемов перевалки сухих грузов на 124 тысячи тонн, или на 37%, контейнерных грузов на 506 тысяч тонн, или на 38%.

Данные показатели достигнуты в результате заключения ООО "Батумский морской порт" долгосрочных контрактов с крупными региональными клиентами и продления периода льготного ввоза автотранспорта, прибывающего контейнерами, для последующей регистрации на территории ЕАЭС.

Кроме того, увеличение объема сухих грузов произошло из-за снижения объема авиа- и железнодорожных перевозок в пользу морских маршрутов, обусловленного пандемией коронавируса.

Консолидированные доходы группы компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" по итогам первого полугодия 2020 года выросли на 21%, до 12 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированные расходы составили 11,1 миллиона долларов, что на 46% ниже аналогичного показателя 2019 года. Консолидированная чистая прибыль за отчетный период составила 943 тысячи долларов.

БНТ имеет эксклюзивные права на управление 100% доли ООО "Батумский морской порт". Предоставляет услуги по перевалке, перекачке, хранению нефти, нефтепродуктов и газа, а также продуктов их переработки с использованием собственных причалов, технологических трубопроводов и резервуаров.