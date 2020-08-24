Эпидситуация в Грузии управляемая - Амиран Гамкрелидзе

В течение последних трех дней в Местийском районе (регион Самегрело - Земо Сванети) на коронавирус обследовали 1 216 человек. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В частности, в Местийском районе обследованы 357 жителей села Ленджери, в карантине - 571 человек, в самоизоляции – 56. В карантине находились также 75 сотрудников охранной полиции, 82 сотрудника спасательной службы, 26 - пограничной полиции и 46 сотрудников местной больницы.

Гамкрелидзе назвал положительным тот факт, что последние три дня стабильным остается показатель летальности, он не увеличился и остался прежним - с начала пандемии от коронавируса в Грузии скончались 17 человек.

Он отметил, что последние три дня в центре внимания эпидемиологов был Местийский район, где в селе Ленджери было зафиксировано несколько десятков подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

24 августа в Местии истек срок 12-дневного карантина и изоляции. Поэтому там проходит активное повторное ПЦР-тестирование. Повторно обследуют и население Ленджери.

"Преимущественно инфекция была сконцентрирована в общине Ленджери Местийского района. Во время повторного исследования мы в самом Ленджери выявили еще семь новых случаев, а также идентифицировали 11 случаев, связанных с этим селом, за пределами Сванети. Большая их часть переведена на лечение в медицинские учреждения", - заявил Гамкрелидзе.

Карантинные пространства покидают те лица, у которых истек срок нахождения в карантине и у них не подтвердилась инфекция – это 571 человек. В карантинных зонах остаются несколько десятков человек. Карантинный режим заканчивается для них 27 августа, и Гамкрелидзе выразил надежду, что инфекция у них не подтвердится.

"У нас два новых случая, связанных с Ленджери, но уже в Лентехском районе. Несмотря на плохие метеорологические условия, вчера прошла довольно интенсивная работа и в нескольких селах взяли около 126 биологических образцов, которые направлены в кутаисскую лабораторию. Результаты станут известны сегодня", - отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что важные мероприятия проведены в Аджарии, в частности, в Батуми и Кобулети. В этих курортных городах установлены специальные палатки (две в Батуми, одна в Кобулети), где желающие могут пройти бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

По последним данным, сделано около 220 тестов.

"К сожалению, вчера не удалось провести в Батуми тестирование. Там была очень плохая погода. Из-за этого не смогли продолжить тестирование на бульваре, но по данным предыдущих трех дней, пока результаты всех образцов отрицательные, что является позитивным показателем", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны считает, что эпидситуация в стране полностью управляемая, но для того, чтобы она не ухудшилась необходимо следовать установленным нормам - носить маску, соблюдать гигиену, следовать социальной дистанции.

В COVID-центрах Грузии лечатся 267 пациентов. Из них состояние пяти критическое, а 24 - тяжелое.

Общее число инфицированных к этому времени составляет 1 421.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались пять пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 137 человек. Скончались 17. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.