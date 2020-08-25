Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло ночью в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Подземный толчок был зафиксирован в 00:07 по тбилисскому времени в 12 километрах восточнее от города Кварели, в 140 километрах от Тбилиси.

Эпицентр находился на глубине 29 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.