Посольства Грузии по всему миру приспустили флаги в знак траура

Государственные флаги Грузии в знак траура приспущены сегодня на зданиях всех дипломатических представительств Грузии за рубежом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В Грузии 25 августа объявлено днем траура в память о погибших в трагедии на дороге в Шатили (Душетский муниципалитет, регион Мцхета-Мтианети).

"Постановлением правительства Грузии 25 августа 2020 года объявлено днем траура. Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ДТП", - говорится в заявлении МИД.

Указ об объявлении 25 августа днем траура подписал в понедельник премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

В связи с днем траура государственный флаг приспущен на всех административных зданиях по всей территории Грузии.

В воскресенье вечером на дороге в Шатили микроавтобус с туристами упал с 80-метровой высоты. Погибли 17 человек, трое пострадали и в тяжелом состоянии помещены в Первую университетскую клинику в Тбилиси.