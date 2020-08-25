Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Грузии в связи с автокатастрофой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил руководству Грузии телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, сообщает Akorda.kz, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», – говорится в телеграмме.