Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Грузии в связи с автокатастрофой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил руководству Грузии телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, сообщает Akorda.kz, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
«Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», – говорится в телеграмме.
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана
В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров
Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров
Министр обороны России: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями
Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют
В Азербайджане выделены средства на устранение ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате обстрела ВС Армении
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды Лондонского международного фестиваля