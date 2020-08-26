Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2020 года повысился на 7% по сравнению с июлем 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 7,3%, в том числе на продукты питания - на 10,6%, и в горнодобывающей - на 20,5%.

В июле, по сравнению с июнем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,2%.

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в июле на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей - на 5,9% и перерабатывающей промышленности - на 5,5%, в том числе на продукты питания - на 6,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 33,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 8,9%, в том числе на продукты питания - на 17,6%, а на изделия из металла - на 9,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,9%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала также на 1,9%.

Годовой уровень инфляции в июле составил 5,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,5%. Эксперты связывают рост цен с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса.

С сентября 2019 года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. В результате ставка рефинансирования была увеличена с 6,5% до 9%. Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ставка монетарной политики поэтапно снизилась до 8%.