Более 2000 граждан Грузии уже получили разрешение на работу в Турции
Разрешение на работу в Турции уже получили более 2 тысяч граждан Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По словам Рижвадзе, правительство интенсивно работает для того, чтобы граждане, получившие соответствующее приглашение, смогли выехать по месту работы без бюрократических барьеров.
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