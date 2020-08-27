Правила въезда в Грузию для иностранцев, желающих работать удаленно

Иностранные граждане, приезжающие в Грузию для удаленной работы либо ведения бизнеса во время пандемии, должны иметь зарплату в размере не менее двух тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в правилах заполнения заявки и получения согласия для иностранных посетителей в целях ведения удаленной бизнес/трудовой деятельности за рубежом в Грузии.

Грузия открыла свои границы для бизнес-визитов, однако оговорила правила – платный 12-дневный карантин и оплата тестов на коронавирус внутри страны, плюс подача электронной заявки заранее.

Правила подачи заявки опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно документу, человек, желающий в дистанционном режиме осуществлять бизнес/трудовую деятельность дистанционно из Грузии, заполняет заявку в электронной программе с помощью веб-сайта www.stopcov.ge.

"Лицо, заполняющее заявку, обязано загрузить в электронную программу копию действующего паспорта, информацию о личных данных (имя, фамилия, личный номер, адрес), информацию об иностранном работодателе, контактную информацию иностранного работодателя, информацию о должности и доходе за последний год; подтверждение дохода, полученного в течение года (выписка с банковского счета или любой другой подтверждающий документ), который должен составлять не менее 2000 долларов США в месяц в ларовом эквиваленте, предварительное подтверждение обязательного 12-дневного карантина, обязательное медицинское страхование, которое действует не менее шести месяцев, и документ, подтверждающий полномочия в случае представительства", – говорится в документе.

Эти документы подают только те иностранные граждане, которые имеют право на безвизовый въезд. При этом правило не распространяется на иностранцев – граждан тех стран, для которых в Грузии прохождения карантина не нужно.

Согласно документу, разрешение в таком случае будут выдавать министерство экономики и устойчивого развития Грузии и министерство иностранных дел Грузии. Заявки рассматриваются уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с момента получения заявки.