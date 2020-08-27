Грузия экспортировала почти 24 тысячи тонны персиков и нектаринов

По данным на 25 августа, из Грузии было экспортировано 23 109 тонн персиков и нектаринов. Это на 10 тысяч тонн больше показателя за аналогичный период 2019 года (12 556 тонн), согласно данным министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Основными странами-экспортерами грузинского персика и нектарина являются Россия (14 906 тонн) и Азербайджан (567 тонн).

Экспорт также осуществляется в Казахстан (112,9 тонны), Украину (99 тонн), Молдову (89,6 тонны), Польшу (74,0 тонны), Словению (57,3 тонны) и Сингапур (0,04 тонны).

По данным министерства, холодильные и складские предприятия работают на полную мощность для беспрепятственного размещения и реализации урожая. Документация для экспорта готовится и выдается в режиме «одно окно».