Правительство Грузии изменило график выдачи пенсий из-за пандемии

В Грузии меняется график выдачи пенсии, получить средства пенсионеры смогут с первого по 14 число каждого месяца по соответствующему расписанию. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

По словам Гахария, пожилые люди относятся к группе высокого риска особенно в период пандемии, поэтому вместе с банковским сектором было принято решение о том, чтобы зачисление пенсий начиналось с первого числа.

«Пенсионеры будут знать свое расписание. Банк обеспечит, чтобы не было никаких технических задержек или проблем. В результате также мобильности не должно быть очередей, чтобы пенсионеры могли получать пенсию не все в один день в масштабах всей Грузии, а последовательно — с 1 числа до 14-го, спокойно, с учетом советом эпидемиологов избежать распространения вируса среди пенсионеров, относящихся к группе особого высокого риска», — заявил Гахария.

С 1 июля в Грузии на 30 лари (10 долларов) повысилась пенсия для граждан старше 70 лет и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Теперь пенсия этих граждан составляет 250 лари в месяц (около 85 долларов). Ее получают приблизительно 410 тысяч человек.

В то же время, пенсия жителей высокогорья составляет 300 лари (около 100 долларов) согласно закону «О развитии высокогорных регионов».

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тысячи человек.

Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в Грузии пенсии будут увеличиваться ежегодно. При любом показателе инфляции и экономического роста пенсия для пенсионеров до 70 лет увеличится минимум на 20 лари (около 6,7 доллара), а для лиц старше 70 лет – на 25 лари (около 8,3 доллара).

Индексация пенсий является одной из рекомендаций Международного валютного фонда для Грузии. По мнению аналитиков МВФ, принятие правил индексации базовой государственной пенсии поможет повысить реальный доход пенсионеров и сократить бедность по старости.