В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров

В рамках транспортной реформы в Тбилиси появится десять транзитных автобусных коридоров, заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе сегодня на презентации проекта, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Благодаря атобусным линиям, так называемым «баслайнам», 12 и 18-метровые автобусы каждые 10-15 минут будут перевозить одновременно 150 пассажиров по центральным улицам города.

Еще на 44 маршрутах, которые пересекаются с главными линиями, будут ездить 8, 10 и 12 метровые автобусы и маршрутные такси.

«Будет 185 городских линий и локальных участков главных коридоров, которые по большей части будут обслуживать микроавтобусы. Это те расчеты, которые сделаны, и согласно которым мы разработали тот план, который должен улучшить передвижение в городе», - заявила Битадзе.

Проект предусматривает оптимальное время, чтобы пешком добраться до автобусной остановки. На основных коридорах это расстояние в 400-450 метров, на городских линиях - 300-350 метров, а на районных - 200-250 метров.

«Люди не должны лениться дойти до автобусной остановки пешком. Мы точно знаем, какое растояние будет до автобусной остановки в этих десяти основных коридорах», - сказала Битадзе.

Заместитель мэра отметила, что после обновления существующего автопарка, муниципальный транспорт одновременно сможет перевезти 84 тысячи пассажиров, а в условиях транзитного коридора движение станет более безопасным.

«У граждан в течение многих лет не было доступа к общественному транспорту. Соответственно, покупали дешевые и доступные автомобили. В результате нашей работы, думаю, что через два года у нас будут те итоги, о которых мы мечтаем уже годы. Транзитный коридор тбилисского автобуса – это весь наш город. Это та инфраструктура, которая доведет нас до нашей главной цели. А наша главная цель – это улучшение передвижения в городе, соответственно, повышение качества проживания в этом городе, где улица распределена для всех одинаково, транспорт логически связан и так далее», — подчеркнула Битадзе.

По ее словам, когда автобусы будут ездить по выделенным линиям, их скорость практически удвоится. В столице также появится система «умных» светофоров.

Битадзе также отметила, что в Тбилиси общественный транспорт в настоящее время передвигается хаотично, так как линии зачастую дублируются.