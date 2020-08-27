В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров

Грузия 27 августа 2020 23:35 (UTC+04:00)
В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров

В рамках транспортной реформы в Тбилиси появится десять транзитных автобусных коридоров, заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе сегодня на презентации проекта, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Благодаря атобусным линиям, так называемым «баслайнам», 12 и 18-метровые автобусы каждые 10-15 минут будут перевозить одновременно 150 пассажиров по центральным улицам города.

Еще на 44 маршрутах, которые пересекаются с главными линиями, будут ездить 8, 10 и 12 метровые автобусы и маршрутные такси.

«Будет 185 городских линий и локальных участков главных коридоров, которые по большей части будут обслуживать микроавтобусы. Это те расчеты, которые сделаны, и согласно которым мы разработали тот план, который должен улучшить передвижение в городе», - заявила Битадзе.

Проект предусматривает оптимальное время, чтобы пешком добраться до автобусной остановки. На основных коридорах это расстояние в 400-450 метров, на городских линиях - 300-350 метров, а на районных - 200-250 метров.

«Люди не должны лениться дойти до автобусной остановки пешком. Мы точно знаем, какое растояние будет до автобусной остановки в этих десяти основных коридорах», - сказала Битадзе.

Заместитель мэра отметила, что после обновления существующего автопарка, муниципальный транспорт одновременно сможет перевезти 84 тысячи пассажиров, а в условиях транзитного коридора движение станет более безопасным.

«У граждан в течение многих лет не было доступа к общественному транспорту. Соответственно, покупали дешевые и доступные автомобили. В результате нашей работы, думаю, что через два года у нас будут те итоги, о которых мы мечтаем уже годы. Транзитный коридор тбилисского автобуса – это весь наш город. Это та инфраструктура, которая доведет нас до нашей главной цели. А наша главная цель – это улучшение передвижения в городе, соответственно, повышение качества проживания в этом городе, где улица распределена для всех одинаково, транспорт логически связан и так далее», — подчеркнула Битадзе.

По ее словам, когда автобусы будут ездить по выделенным линиям, их скорость практически удвоится. В столице также появится система «умных» светофоров.

Битадзе также отметила, что в Тбилиси общественный транспорт в настоящее время передвигается хаотично, так как линии зачастую дублируются.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Объем депозитов в Азербайджане увеличился
Объем депозитов в Азербайджане увеличился
Fitch Ratings: Темпы роста госдолга Азербайджана относительно низкие
Fitch Ratings: Темпы роста госдолга Азербайджана относительно низкие
Fitch: Крупные сбережения обеспечивают Азербайджану финансовую гибкость
Fitch: Крупные сбережения обеспечивают Азербайджану финансовую гибкость
Loading Bars
Лента новостей
Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19 Узбекистан 23:43
Нефтегазовая отрасль Ирана испытывала развитие несмотря на санкции Иран 23:41
В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров Грузия 23:35
Военные в Мали освободили бывшего премьер-министра Другие страны 23:33
АБР ускорит восстановление транспортного сектора в Азербайджане Транспорт 23:30
Вырос объем импорта из Китая в Азербайджан Бизнес 23:29
В Азербайджане скончался известный фотожурналист Фарид Хайрулин Социум 23:29
В «КАМАЗ» назвали сроки следующей поставки автомобилей в Туркменистан Транспорт 23:03
В США число погибших из-за урагана возросло до трех США 23:01
"Нефтчи" обыграл македонский "Шкупи" Общество 22:39
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22:13
"Манчестер Сити" предложит "Барселоне" за Месси €100 млн и трех футболистов Спорт 21:48
Узбекистан-Великобритания: обсуждены новые векторы сотрудничества Узбекистан 21:30
Иран и Туркменистан обсудили вопросы развития транспортно-транзитного партнерства Иран 21:24
Десятки студентов будут изучать грузинский язык и литературу в вузах Турции Грузия 21:21
При беспорядках в Миннеаполисе разбили витрины и сожгли четыре магазина США 21:08
Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии Политика 20:54
Россия и Азербайджан обеспечат беспрепятственный грузопоток Бизнес 20:47
Глава МИД Азербайджана встретился с новым послом Греции (ФОТО) Политика 20:26
Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 20:06
Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 20:04
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 19:47
Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:46
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:37
Председатель Совета директоров АО Группа "Сафмар" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:32
Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:29
В Азербайджане зафиксирован рост страхования жизни Бизнес 19:23
Количество школьников в классах будет ограничено — минобразования Азербайджана Общество 19:04
Генсек ТЮРКПА поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 18:58
Минобразования Азербайджана о форме обучения учащихся начальных классов Общество 18:55
Азербайджанские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике Общество 18:54
Региональный президент ВР поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 18:54
Минобразования Азербайджана о ношении масок учениками в школах Общество 18:42
В Азербайджане ношение масок учителями в школах может быть обязательным Общество 18:36
Школы с массовым заражением коронавирусом перейдут на дистанционное обучение - минобразования Азербайджана Общество 18:35
Михаил Гусман о предвыборной кампании в США (ВИДЕО) США 18:34
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина Бизнес 18:20
В ТАСС состоится онлайн пресс-конференция по итогам Национального съезда Республиканской партии США Другие страны 18:01
В Азербайджане у родителей будет право выбора формы обучения своего ребенка Общество 17:53
Занятия в вузах Азербайджана начнутся 15 сентября в форме дистанционного обучения Общество 17:51
Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank Бизнес 17:44
Минобразования о формах школьного обучения в Азербайджане в новом учебном году Общество 17:43
При ремонте на автодороге Баку-Ростов скончался рабочий Происшествия 17:38
Воронежский завод "ПерфоГрад" начал поставки перфорированной металлопродукции в Азербайджан Бизнес 17:34
Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области Казахстан 17:32
Деятельность детских садов в Азербайджане будет возобновлена 15 сентября — Минобразования Общество 17:30
Министр образования Азербайджана назвал дату начала занятий Общество 17:17
Посольство: Турецкие компании реализуют важные инфраструктурные проекты в Грузии Строительство 17:16
Правительство Грузии изменило график выдачи пенсий из-за пандемии Грузия 17:10
Министерство образования Азербайджана провело пресс-конференцию в связи с началом учебного года Общество 17:02
Глава международной группы компаний "АРЕТИ" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 17:00
Названа причина затора на шоссе Баку-Сумгайыт (ВИДЕО) Общество 16:59
Жители пригорода Баку украсили свой подъезд картинами "а-ля Пикассо" (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 16:58
Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота Россия 16:57
Народный артист Азербайджана выступит на концерте "Россия - миру" в Москве Культура 16:53
Обнародованы данные экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Малайзию Энергетика 16:46
По случаю 70-летнего юбилея ректора МГИМО Анатолия Торкунова на телеканалах Россия-24 и Россия-1 транслировалось интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Политика 16:44
Муниципалитет Хокмали оштрафован на крупную сумму Общество 16:43
ООН работает над привлечением инвестиций для борьбы с инфекционными заболеваниями в Туркменистане Туркменистан 16:41
AccessBank объявляет тендер Экономика 16:31
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 16:27
Из России в Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск Общество 16:18
В Азербайджане выявлено 137 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 83 человека Общество 16:13
Fitch Ratings: Темпы роста госдолга Азербайджана относительно низкие Финансы 16:07
Израиль сократил импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 16:06
Международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие - экс-президент Хорватии Политика 16:01
Азербайджанский художник выполнил заказ всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) Культура 15:53
В Азербайджане запрет на свадьбы не влияет на демографический процесс Общество 15:50
Сократились объемы экспорта турецкого автопрома в США Турция 15:48
Fitch: Крупные сбережения обеспечивают Азербайджану финансовую гибкость Финансы 15:46
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Финляндией сократились Бизнес 15:35
Правительство поможет грузинским студентам вернуться на учебу в Европу Грузия 15:30
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана за 7 месяцев 2020 года снизился на 36% Узбекистан 15:22
В Иране проведено 12 тыс. операций по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Общество 15:18
Прозрачность учета субъектов предпринимательства — приоритет в Азербайджане — эксперт Экономика 15:10
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО) Стиль 15:03
Ветер затрудняет тушение пожара в Хызы - МЧС Азербайджана Происшествия 15:02
Эксперт в сфере образования о способах возобновления учебного процесса в Азербайджане Общество 14:38
Туркменистан расширяет ассортимент текстильной продукции Бизнес 14:34
Мехрибан Алиева – выдающийся модератор гуманитарной дипломатии – Марианна Вардинояннис Политика 14:33
ОПЕК проведет в сентябре видеоконференцию по информационным технологиям в энергетике Энергетика 14:18
На учениях в Нахчыване командиры подразделений Азербайджана и Турции обмениваются опытом (ФОТО) Политика 14:15
В Агстафе обнаружено поселение эпохи неолита Общество 14:12
В Азербайджане более 300 человек сдали кровь на серологические тесты против COVİD-19 Общество 14:03
Товарооборот между Туркменистаном и Россией увеличился вдвое Бизнес 14:02
Rolls-Royce получил $7,1 млрд убытков в первом полугодии 2020 года Европа 13:56
Россия назвала основные сельхозкультуры, импортируемые из Туркменистана Бизнес 13:52
Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин Европа 13:52
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 32 градусов тепла Общество 13:47
SOCAR приостановила добычу нефти на нерентабельных месторождениях в рамках сделки ОПЕК+ Энергетика 13:42
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 13:34
Около половины кредитов в Азербайджане приходятся на сферу домашнего хозяйства Финансы 13:28
В Сумгайытский химический промышленный парк будут вложены дополнительные инвестиции Финансы 13:27
За счет поставок сельхозпродукции увеличился экспорт России в Туркменистан Бизнес 13:26
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина Финансы 13:25
Спрос азербайджанских банков на валютном аукционе ЦБА остался неизменным Финансы 13:14
Сократился экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Чехию Энергетика 13:14
В Баку и ряде городов Азербайджана будет частично ограничено водоснабжение Общество 13:05
В Баку к ответственности привлечены организаторы и участники еще одной свадьбы (ФОТО) Происшествия 13:01
Грузия экспортировала почти 24 тысячи тонны персиков и нектаринов Грузия 12:55
Все новости