Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на семь
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на семь, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 1 462.
На данный момент количество выздоровевших не изменилось, с начала пандемии вылечились 1 196 пациентов. Скончались 19.
В карантине в данное время находятся 5 806 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 230.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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