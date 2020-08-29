Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на семь

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на семь, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 1 462.

На данный момент количество выздоровевших не изменилось, с начала пандемии вылечились 1 196 пациентов. Скончались 19.

В карантине в данное время находятся 5 806 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 230.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.