В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса
В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
На сегодня в Грузии подтверждено 1469 случаев коронавируса, из них выздоровели 1221 человек, скончались 19 инфицированных.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
В режиме карантина находятся 5924 гражданина, 209 человек — в больницах под медицинским наблюдением.
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