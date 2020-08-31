Новое предприятие по переработке овощей и фруктов заработало в Кахети

В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети) открылось предприятие по переработке фруктов и овощей ООО "Джорджиан Агро Продукт". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минсельхоз Грузии.

По данным ведомства, в предприятие, созданное в рамках государственной программы "Единый агропроект", было инвестировано более четырех миллионов лари (1,3 млн долларов США), из которых 600 тысяч лари (194 тысячи долларов) - грант, а 1,5 миллиона лари (485 млн долларов) - льготный кредит. Остальные инвестиции осуществлены компанией-владельцем.

Предприятие может перерабатывать более 1 000 тонн овощей и фруктов.

Компания ООО "Джорджиан Агро Продукт" продает свою продукцию на местном рынке под торговой маркой "Добрый и честный".

С 2013 года в Кахети с помощью государства в рамках "Единого агропроекта" профинансировано 82 новых предприятия. Финансовая поддержка государства дала дополнительный импульс предпринимателям к развитию и расширению производства, говорится в сообщении ведомства.

Проект осуществляется Агентством развития села и сельского хозяйства, и рассчитан на долгосрочное развитие, а также нацелен на создание среды, которая повысит конкурентоспособность, увеличит производство высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам безопасности пищевых продуктов.