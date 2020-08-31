Парламент Грузии 1 сентября откроет осеннюю сессию

Грузия 31 августа 2020 12:29 (UTC+04:00)
Парламент Грузии 1 сентября откроет осеннюю сессию

Парламент Грузии 1 сентября откроет осеннюю сессию, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.

Какие вопросы предстоит обсуждать депутатам после каникул, определит бюро парламента, которое состоится сегодня во второй половине дня.

Предположительно, одним из вопросов повестки станет инициатива парламентского большинства об ужесточении санкций за давление на избирателей вплоть до уголовной ответственности.

Как на заседании бюро, так и на пленарном заседании парламента будет председательствовать один из вице-спикеров, поскольку председатель парламента Арчил Талаквадзе вместе с семьей помещен в изоляцию. У одного из его телохранителей установлен коронавирус и он госпитализирован.

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