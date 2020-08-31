Президент Грузии назвала дату парламентских выборов

Выборы в парламент Грузии и в Верховный совет Аджарии пройдут 31 октября. Соответствующее распоряжение подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Эти выборы для нас имеют особое значение. Они еще раз должны подтвердить нашу демократичность", - заявила президент Грузии.

На этот раз выборы в парламент будут проходить по новой смешанной системе – 120 депутатов будут избраны по пропорциональной, а 30 – по мажоритарной системе. На сегодняшний день регистрацию для участия в них уже прошли 59 непарламентских партий.

"Я хочу обратиться к общественности и призвать, чтобы этот период, эти два месяца, которые у нас впереди до выборов, прошли как можно спокойно. В сегодняшних условиях, когда мы уже прошли пандемию и довольно тяжелый год, очень важно спокойно подготовиться к выборам", - сказано в обращении президента.