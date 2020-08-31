Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута

Грузия 31 августа 2020 21:22 (UTC+04:00)
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута

"Я буду следить за этой избирательной кампанией, потому что для меня, как международного наблюдателя, важнее не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута", — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в связи с парламентскими выборами 2020 года. Как отметил Харцель, они желают, чтобы выборы прошли на самом высоком уровне, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

"Никто не сомневается, что это будут очень важные выборы. Мы стали свидетелями принятия нового законодательства по соглашению от 8 марта. На мой взгляд, это создает новые и позитивные рамки для этих выборов, которые будут положительно использоваться всеми участниками этих выборов, включая новых участников.

Что касается рамок этих выборов, в которых начинается избирательная кампания, я настроен позитивно. Я надеюсь, что это создаст возможность для проведения более позитивной и интересной кампании, которая в конечном итоге принесет пользу всем избирателям.

Я буду следить за этой кампанией, потому что для меня, как международного наблюдателя, важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута. Для нас это очень важно, потому что мы хотим, чтобы выборы прошли на самом высоком уровне", — отметил Харцель.

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