Высокоскоростной интернет получат жители тысячи сел в Грузии

Всемирный банк выделил 35,7 миллиона евро на подключение населения проживающих в селах Грузии, предприятий и государственных учреждений к высококачественному интернету через волоконно-оптические кабельные сети, а также развитие цифровых услуг в регионах. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства финансов Грузии.

Соответствующее соглашение в электронном виде подписали министр финансов Иване Мачавариани и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

"Это ускорит экономическое развитие Грузии, еще больше укрепит ее позиции как инновационного "хаба" и привлекательной для инвестиций страны, а также обеспечит устойчивое восстановление на фоне пандемии COVID-19", - заявил Молинеус.

В дополнение к прямой поддержке мер реагирования Грузии на коронавирус Всемирный банк поддерживает потребности страны в области цифровой связи и инфраструктуры, в рамках проекта Log-In Georgia.

Проект состоит из трех компонентов: увеличить доступ к доступному широкополосному интернету, помощь в использовании цифровых услуг, подключенных с высокоскоростным интернетом, а также поддержка внедрения проекта.

В результате осуществления проекта, до одной тысячи сел, в том числе в высокогорных регионах страны, в которых проживает полмиллиона граждан, будет доступ к высококачественному интернету и таким услугам, как электронное здравоохранение, образование и управление.

Проект будет реализован в течение пяти лет компанией Open Net при поддержке Комиссии по коммуникациям Грузии и под надзором министерства экономики Грузии.

Проект Log-In Georgia был разработан правительством Грузии в сотрудничестве с Всемирным банком в рамках Национальной стратегии развития широкополосных сетей на 2020-2025 годы. Стратегию подписал премьер-министр Георгий Гахария в январе 2020 года.