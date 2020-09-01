В Грузии официально стартовала предвыборная кампания

Грузия 1 сентября 2020 12:18 (UTC+04:00)
В Грузии официально стартовала предвыборная кампания

В Грузии официально стартовала предвыборная кампания, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Предвыборная кампания, по избирательному законодательству, начинается за 60 дней до выборов.

Как заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты – Демократической Грузии" Ираклий Кобахидзе, правящая партия сделает все для того, чтобы выборы прошли в свободной, справедливой и спокойной обстановке.

"Призываю другие политические партии проводить свою предвыборную кампанию с такой же высокой ответственностью, как "Грузинская мечта", и внести свой вклад в обеспечение свободной, справедливой и спокойной избирательной обстановки", - заявил Кобахидзе.

Выборы в парламент Грузии и в Верховный совет Аджарии пройдут 31 октября. Соответствующее распоряжение подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили. На этот раз выборы в парламент будут проходить по новой смешанной системе – 120 депутатов будут избраны по пропорциональной, а 30 – по мажоритарной системе.

На сегодняшний день регистрацию для участия в них уже получили 59 непарламентских партий.

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