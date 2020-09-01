Грузинские фермеры уже сдали в заводы почти две тысячи тонн винограда

На утро 1 сентября в рамках "Ртвели 2020" на заводы сдано почти 1,7 тысячи тонн в основном ранних сортов винограда. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.

На данном этапе в координационном штабе уже зарегистрировано более 100 винодельческих компаний, которые будут поэтапно подключатся к процессу реализации урожая. Стоимость сданного винограда уже составила 1,77 миллиона лари.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване".

Субсидии получат винные компании, которые закупят и переработают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составит 30 тетри на каждый килограмм.

Согласно данным агентства, "ркацители" сдано уже 934 тонны на сумму 782,5 тысячи лари, а "кахури мцване" – 79,6 тонны на сумму 108,5 тысячи лари.

Координационный штаб "Ртвели 2020" находится в Телави, который работает 24 часа в сутки для активного общения госорганов, предпринимателей и виноградарей.