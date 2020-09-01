Гахария: Пациентам с онкологическими заболеваниями больше не придется проходить лишнюю бюрократию

«Пациентам с онкологическими заболеваниями больше не придется проходить лишнюю бюрократию, чтобы получить полное финансирование сервисов», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в связи с увеличением суммы возмещения расходов на лечение онкологических заболеваний, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Как написал премьер в соцсети, получатели базового целевого и ветеранского пакета получат услуги на сумму 20 000 лари вместо 12 000 лари, а пользователям возрастного пакета будет возмещено 23 000 лари вместо 15 000 лари.

«Сюда входит полный охват трех групп химиотерапии, лучевой, гормональной и противоопухолевой терапии, а также 21 наименование медикаментов, которые ранее не были предусмотрены в программе. Это будет очень простой механизм, так что пациенту не придется проходить через лишнюю бюрократию, чтобы получить полное финансирование этих услуг», — написал премьер-министр.