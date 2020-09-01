Депутаты Грузии инициировали создание антикоррупционного агентства

Группа независимых депутатов парламента Грузии выступила с инициативой создания единого агентства по борьбе с коррупцией. На брифинге депутаты отметили, что недавние оценки международных партнеров касательно коррупции в стране и слабость антикоррупционных институтов указывают на необходимость создания этого контролирующего органа, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Инициатива включает три направления в борьбе с коррупцией:

- Расследование коррупционных преступлений;

- Реформа механизмов контроля над финансированием политических партий;

- Мониторинг имущественных деклараций должностных лиц.

Со ссылкой на рекомендации ЕС и других международных организаций, депутаты заявляют, что такие антикоррупционные учреждения должны быть полностью независимыми и пользоваться высоким общественным доверием.

Все три направления должны находиться под контролем независимого органа — Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Парламентарии надеются, что это предложение получит широкую поддержку и «парламентское большинство серьезно рассмотрит инициативу и поспособствует ее одобрению».