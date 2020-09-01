Депутаты Грузии инициировали создание антикоррупционного агентства
Группа независимых депутатов парламента Грузии выступила с инициативой создания единого агентства по борьбе с коррупцией. На брифинге депутаты отметили, что недавние оценки международных партнеров касательно коррупции в стране и слабость антикоррупционных институтов указывают на необходимость создания этого контролирующего органа, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".
Инициатива включает три направления в борьбе с коррупцией:
- Расследование коррупционных преступлений;
- Реформа механизмов контроля над финансированием политических партий;
- Мониторинг имущественных деклараций должностных лиц.
Со ссылкой на рекомендации ЕС и других международных организаций, депутаты заявляют, что такие антикоррупционные учреждения должны быть полностью независимыми и пользоваться высоким общественным доверием.
Все три направления должны находиться под контролем независимого органа — Национального агентства по борьбе с коррупцией.
Парламентарии надеются, что это предложение получит широкую поддержку и «парламентское большинство серьезно рассмотрит инициативу и поспособствует ее одобрению».