За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 38
За последние сутки в Грузии выявлено 38 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1548.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались 17 пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1270 человек. Скончались 19.
В карантине находятся 6059 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 239.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
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