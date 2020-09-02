Библиотеки в Тбилиси откроются с 15 сентября

После шестимесячной паузы филиалы мультифункциональных библиотек Тбилиси откроются и приступят к работе с 15 сентября. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на странице Объединения мультифункциональных библиотек мэрии Тбилиси.

В объединении отмечают, что откроются все библиотеки и медиатека помимо 9-й (ул. Чавчавадзе, 24) и 25-й (поселение Лило) библиотек. В этих двух местах мэрия Тбилиси в ближайшие дни начинает ремонтные работы.

Библиотеки и медиатеки будут работать по рекомендациям, разработанным Минздравом Грузии.

"Существующая в стране эпидемиологическая ситуация дает возможность библиотекам и медиатекам вновь открыться. Однако мы должны соблюдать рекомендации министерства здравоохранения Грузии, которые необходимы для наших сотрудников и посетителей. Мы рады, что и мы будем встречать новый учебный год открытыми дверями", - заявила директор объединения Ниниа Мачарашвили.

В частности, в здания не будет допущено лицо, которое не сможет пройти термоскрининг или у которого будут симптомы, характерные для респираторных заболеваний. Также, необходимо носить маску, часто мыть руки мылом или дезраствором, соблюдать дистанцию в два метра.

Согласно рекомендациям, запрещена групповая работа.