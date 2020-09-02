Тбилисская телевышка станет туристическим объектом - мэрия объявляет тендер

Мэрия объявляет тендер на обустройство туристической инфраструктуры на тбилисской телевизионной вышке на горе Мтацминда, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, в результате реализации данного проекта телевышка станет довольно привлекательным и интересным объектом для туристов.

Приблизительно на высоте 70 метров планируется разместить смотровую площадку, откуда будет открываться панорамный вид на город. Так же там будет размещен ресторан.

"Это место, уверен, станет привлекательным не только для жителей нашего города, но и для туристов. Мы хотим объявить тендер на этот проект, чтобы заинтересовать бизнес-сектор. По нашим расчетам, на реализацию проекта понадобится от 10 до 15 миллионов лари", - заявил Каладзе.

Каладзе поручил своему заместителю Ираклию Хмаладзе быть в активной коммуникации с бизнес-сектором, чтобы заинтересовать их модернизацией телевышки.

"Я уверен, в ближайшие годы тбилисская вышка станет одним из лучших мест в нашем городе", - сказал Каладзе.

Тбилисская телевышка – многоцелевая башня в Тбилиси, используемая для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи.

Представляет собой отдельно стоящее на естественном возвышении (гора Мтацминда) сооружение. Обладает необычной формой – основной ствол башни вместе с двумя "подпорками" образует в проекции треугольник. Высота башни составляет 274,5 метра над поверхностью горы. Высота от уровня моря – 719,2 метра.