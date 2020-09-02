Национальный киноцентр Грузии начинает отбор фильма-кандидата на «Оскар»

Национальный киноцентр начинает прием заявок для выявления кандидата от Грузии, который будет представлен на соискание премии «Оскар» в номинации «Международный полнометражный фильм». Фильм-победитель будет объявлен до 10 октября, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Киноцентр будет принимать заявки от продюсерских компаний с 1 по 30 сентября в 17:00 часов. Специальная комиссия посредством тайного голосовании выберет фильм, который будет номинирован на «Оскар».

В 2020 году, решением жюри состоящим из 12 человек, на соискание премии «Оскар» от Грузии был выдвинут фильм режиссера Дито Цинцадзе «Шиндиси».

Ранее, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о переносе 93-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» - мероприятие пройдет не 28 февраля 2021, как планировалось, а 25 апреля 2021 года. Причина переноса - пандемия коронавируса.