Грузинские военнослужащие отправились в ЦАР

Взвод Национальной гвардии министерства обороны Грузии отправился в Центральноафриканскую Республику для участия в Военной тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA), сообщает пресс-служба Минобороны, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Это шестая по счету ротация грузинских военных в рамках текущей военно-учебной миссии под эгидой ЕС.

Церемония проводов грузинских военных состоялась на территории смешанной авиационной эскадрильи в Алексеевке (близ Тбилиси). Командующие Национальной гвардии и военный атташе Франции в Грузии подполковник Дэнни Питт пожелали военнослужащим мирного возвращения на родину.

По информации ведомства, грузинские военные разместятся на базе «Укатекс» в столице ЦАР Банги и выполнят миссию EUTM RCA под начальством капитана Николоза Асанашвили. Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности базы, моторизованное патрулирование, конвой и сопровождение.

Контингент вооруженных сил Грузии впервые подключился к международной миссии в ЦАР под эгидой ЕС (EUTM RCA) в июне 2014 года.

С 31 января 2017 года грузинский военный контингент участвует в новой военной учебной миссии - EUTM RCA в Центральноафриканской Республике.