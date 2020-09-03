Георгий Гахария: Программа «Работай из Грузии» превзошла ожидания

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что программа «Работай из Грузии» превзошла ожидания и к этому времени ею заинтересовались более 200 человек из разных стран мира, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

Георгий Гахария на заседании правительства поручил Национальному агентству туризма обратить особое внимание на эту программу.



«Работай из Грузии» - это инициатива Агентства туризма, на которую многие из нас смотрели скептически. Суть заключается в том, что, исходя из того, что Грузия является одной из успешных стран с точки зрения управления вирусом, мы предложили гражданам 95 стран минимум в течение 180 дней исполнять свои служебные обязанности дистанционно из Грузии и результат превзошел ожидания. Мы получили уже более 200 заявок из разных стран мира, начиная с Америки и кончая Сингапуром», - сообщил Гахария.