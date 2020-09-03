ЕБРР: Грузия делает большие шаги в направлении энергоэффективного будущего

В Грузии в настоящее время действуют самые современные законы об энергоэффективности, которые способствуют переходу к «зеленой» экономике. Об этом пишет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Согласно автору статьи, эти законы позволят стране сэкономить 14% энергии к 2025 году. Также они помогают Грузии выполнять международные обязательства по борьбе с изменением климата, повышая при этом свою энергетическую безопасность и укрепляя свои энергетические связи с Европейским Союзом.



«Два новых закона – Закон об энергоэффективности и Закон об энергоэффективности зданий, принятые в мае, также помогут улучшить стандарты энергетической эффективности для новых сооружений и модернизации зданий в соответствии со стандартами ЕС», – пишет автор материала Мария Розанова.



Включение законов в статут, пишет ЕБРР, является важной вехой для Грузии в выполнении ее требований в соответствии с Углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли, а также ее членством в Энергетическом сообществе.



В статье также говорится об огромном потенциале повышения энергоэффективности в Грузии.



«Ископаемое топливо является основным источником выбросов парниковых газов в стране и составляет до 75% первичного энергоснабжения. Энергоэффективность способствует сокращению выбросов парниковых газов, сокращению спроса на импорт энергии и снижению издержек на уровне домашних хозяйств и экономики в целом», – пишет Банк.



Согласно ЕБРР, банк готовит проект, в рамках которого, ожидается, вложит 40 миллионов евро для обеспечения 250 общественных зданий в Грузии энергоэффективной модификацией. Принятие законодательства об энергоэффективности является одним из требований сделки.



ЕБРР работает над вопросами энергоэффективности с Грузией с 2014 года. Тогда Банк был единственной организацией в стране, выделившей ресурсы на разработку политики в области энергоэффективности.



Инициатива, вытекающая из этих первоначальных политических дискуссий и проложившая путь к принятию более поздних законов, была концептуализирована в конце 2015 года, когда Министерство экономики и устойчивого развития приступило к работе над проектом первого Национального плана действий в области энергоэффективности (NEEAP) совместно с ЕБРР.