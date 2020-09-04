Минздрав Грузии упрощает требования для ресторанов открытого типа

Ресторанам, барам и кафе открытого типа в Грузии разрешат размещать за одним столом до 12 посетителей. Об этом сообщил журналистам руководитель инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



На фоне пандемии коронавируса почти три месяца объектам питания в Грузии разрешалось работать только на вынос. С 1 июня рестораны могли вернуться к привычному режиму работы при условии соблюдения мер безопасности.



Основное требование протокола, составленного Минздравом, касалось размещения гостей. За один стол не разрешалось сажать больше шести человек.



По словам Перадзе, изменить существующие директивы решили для того, чтобы поощрить практику обслуживания посетителей на свежем воздухе, где риск распространения коронавируса ниже, чем в закрытых залах.



Нововведения вступят в силу в ближайшие дни. Они не коснуться объектов питания, у которых нет возможности размещения гостей на улице.