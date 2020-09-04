В южной Швеции открыли грузинский погреб квеври

Грузинский погреб квеври открылся в небольшой винодельне «Вейби Вингард» (Vejby Vingård) в южной Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости - Грузия".

Владелец погреба Йепе Апелини производит вина по традиционной грузинской технологии из винограда, выращенного в шведской провинции Сконе.

На церемонии открытия он рассказывал гостям о Грузии и древних винодельческих традициях страны. Также на мероприятии выступили посол Грузии в Швеции Малхаз Какабадзе и заместитель председателя парламентского комитета Швеции по иностранным делам Ханс Волмарк.

После церемонии состоялся прием, на котором гостей угощали винами, выдержанными в глиняных кувшинах квеври и традиционными грузинскими блюдами.

Грузинский традиционный метод изготовления вина в квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми – его возраст относят примерно к 6 столетию до н.э.

Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет.