За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 25
За последние сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 621.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались восемь пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 302 человека. Скончались 19.
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