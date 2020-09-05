За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 25

За последние сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 621.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались восемь пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 302 человека. Скончались 19.