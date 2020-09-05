Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим - посол

Наблюдение за выборами, учитывая обстоятельства, должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим, заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, Германия готовит группу наблюдателей на парламентских выборах в Грузии, которая войдет в состав миссии ОБСЕ.

«Я уверен, что на выборах будут международные наблюдатели. Германия готовит группу наблюдателей для участия в миссии ОБСЕ/БДИПЧ. Наблюдатели приедут и из других стран. Наблюдение за выборами должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим, учитывая обстоятельства. Мы знаем, что Грузия поддерживает и желает, чтобы на выборах осуществлялось международное наблюдение. Мы, как страны-партнеры, максимальное сделаем все возможное», - заявил Хуберт Книрш.