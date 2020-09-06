Более 4 тысяч граждан Грузии получили разрешение выехать в Турцию

4453 гражданина Грузии получили разрешение на работу в Турции, 2963 человека уже выехали в страну, сообщает Общественное телевидение Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В общей сложности желание работать в Турции изъявили 5 309 человек.

«Граждане могут зарегистрироваться для получения разрешения на специально созданном портале — foreignworkers.moh.gov.ge. Заявки будут рассматриваться специально созданной рабочей группой. На этом этапе заявители будут уведомлены о результате в виде коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 48 часов», - говорится в заявлении.

Сотрудники муниципальных отделов Агентства трудоустройства Аджарии помогают гражданам в процессе регистрации. Подробную информацию о процессе регистрации граждане могут посмотреть на сайте — http://visit.hrajara.gov.ge/nebartva/

Решение об открытии границы для людей, единственным доходом которых была сезонная работа за пределами Грузии, правительство приняло с учетом экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. С 4 августа гражданам Грузии предлагается заполнять специальную анкету, чтобы отправиться на трехмесячную работу в Турцию.

Грузино-турецкая граница закрыта с 15 марта из-за пандемии коронавируса.