В Грузии нет угрозы взрывного распространения коронавируса - эпидемиолог

Опасности широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции в Грузии нет, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании Imedi, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом.

"Результаты, которые у нас есть, указывают не на то, что дела плохи, а на то, что Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом. Сейчас самым интенсивным является период внутреннего сообщения, все, кто хотел отдохнуть, отдохнул без препятствий. Все это указывает на устойчивость существующей системы. Я не вижу повода для паники, просто не стоит быть чересчур уверенными в себе, и нужно помнить, что опасность существует во всем мире, в меньшей степени, но и в Грузии тоже", - заявил Церцвадзе.

Инфекционист отметил, что с любой опасностью можно справиться, но считать, что все позади, – именно в этом опасность. Церцвадзе еще раз призвал всех носить маски, следовать социальной дистанции и по мере возможности избегать многолюдных мест.

"Поверьте, это минимальные требования", - отметил Церцвадзе.