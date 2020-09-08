Армения всегда предавала Грузию - эксперт

БАКУ/Trend/ - На протяжении столетий Армения всегда предавала грузинское государство, и к великому сожалению сегодня это также проявляется достаточно наглядно, сказал Trend Президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия.

По его словам, соседняя Армения не хочет возвращения грузинских беженцев в свои родные дома.

“Грузины не собираются возвращаться на оккупированные территории без восстановления целостности грузинского государства. Грузинское правительство совместно с ООН ведет дипломатическую борьбу в этом направлении,”- отметил Мархулия.

Действия Армении говорят о непризнании целостности грузинского государства, отмечает он.

“Если не предательством, чем же еще объяснить действия армянского государства?” - говорит Мархулия.

По его словам, в результате успешной дипломатии Грузии в этом году Армения воздержалась от голоса против, но в будущем она не изменит своей позиции, поскольку грузинская и армянская внешнеполитические ориентации отличаются.

Отметим, что третьего сентября в Генассамблее ООН была принята резолюция «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии». Документ поддержали 84 страны, против проголосовали всего 13 стран. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила признательность странам, поддержавшим позицию Грузии.

Соседи Грузии Азербайджан и Турция проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН по обеспечению прав беженцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и Самачабло, тем самым вновь поддержав Грузию. Армения же уклонилась от этого, не приняв участие в голосовании.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)