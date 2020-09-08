С 2018 года объем прямых иностранных инвестиции в Грузию уменьшился почти вдвое

Объем прямых инвестиций в Грузию с 2018 года сократился почти вдвое, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Во втором квартале 2018 года объем прямых инвестиции составлял 406 миллион долларов США, а в тот же период 2019 и 2020 годов почти вдвое меньше.



Однако, по сравнению с 2019 годом в 2020 наметился небольшой рост в 0,5% — 1,2 миллиона долларов. Таким образом, в общей сложности во втором квартале в Грузию было инвестировано 237,8 миллионов долларов иностранного капитала.



Больше всех в Грузию инвестировали из Великобритании — почти 59 миллионов долларов. На втором месте расположились Нидерланды [53 миллиона долларов], на третьем — Турция [31 миллион долларов].



Самым привлекательным для инвесторов стал финансовый сектор — в него влили 78 миллионов долларов. На втором месте энергетика [29,6 миллион долларов], на третьем строительство [27,7 миллион долларов].