Посольство Грузии в Турции информирует находящихся в стране граждан Грузии

Посольство Грузии в Турции информирует находящихся в Турции граждан Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Согласно решению турецких властей, в целях предотвращения распространения коронавируса (Covid-19) в масштабах всей страны введено обязательное ношение маски в любом открытом и закрытом пространстве (общественные места, улицы, скверы и парки, общественный транспорт, офисы, фабрики и др. предприятия), кроме жилища. Нарушители будут оштрафованы.

В случае возникновения дополнительных вопросов, посольство Грузии в Турции сообщает номера горячей линии:

1. горячая линия посольства Грузии в Анкаре: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80

2. горячая линия генерального консульства Грузии в Стамбуле: +90 541 818 44 00

3. горячая линия генерального консульства Грузии в Трабзоне: +90 541 326 22 26

4. офис почетного консула Грузии в Измире: +90 530 280 45 08