Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации специалистов

Действующий под руководством премьер-министра Грузии Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации Минздрава и специалистов, чтобы не возникло необходимости введения дополнительных регуляций, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации администрации правительства, в связи с наиболее высоким показателем инфицирования коронавирусом в стране за последние 24 часа, Георгий Гахария провел рабочую встречу с членами координационного совета.

На встрече обсуждались вызовы, существующие с точки зрения эпидемиологической ситуации и мероприятия по эффективной превенции распространения вируса. Было отмечено, что рост случаев заражения вирусов - это глобальная тенденция, и Грузия в этом плане не исключение, однако очень важно, чтобы процесс был управляемым, чтобы был минимален ущерб как здоровью населения, так и экономике страны.

Члены совета подчеркнули, что, несмотря на рост случаев инфицирования, правительство полностью управляет ситуацией с точки зрения распространения вируса в стране. При этом еще раз было заострено внимание на ужесточении контроля за выполнением рекомендаций Минздрава и специалистов.

Межведомственный координационный совет еще раз призывает граждан воздержаться от многолюдных собраний, максимально соблюдать социальную дистанцию и носить маски как в закрытых помещениях, так и в общественном транспорте.

Согласно сегодняшним данным, в Грузии 1729 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них выздоровел 1321 человек. Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии, скончались 19 пациентов. В режиме карантина находятся 5882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.