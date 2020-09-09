В Грузии доходность пенсионных активов в 2,3 раза превышает годовую инфляцию
По данным пенсионного агентства Грузии, по состоянию на 8 сентября 2020 года накопительной пенсией воспользовались 447 человек, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.
По данным пенсионного агентства, количество людей, участвующих в пенсионной схеме, растет ежедневно и составляет в среднем более 9000 человек в месяц. На пенсионные накопления уже начислено до 79,5 миллиона лари.
«Пенсионные активы размещены под 11,1% годовых, что в 2,3 раза выше, чем текущий годовой уровень инфляции в стране (4,8% по состоянию на август), и в 1,3 раза выше показателя доходности лари», — заявил старший офицер Инвестиционной службы Гога Меликидзе.
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