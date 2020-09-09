В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение запретить проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Об этом в среду заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учетом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить. Фактически мы возвращаемся к ограничениям, действующим ранее", - сказала Мезвришвили.
Лента новостей
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
В Милли Меджлисе пройдут слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции"
Посол: У Азербайджана и Малайзии имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе
Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации специалистов
Магеррам Алиев: Успехи, достигнутые сегодня в регионе - результат совместных усилий Турции и Азербайджана
Для защиты экономики Азербайджана государство приняло систематические превентивные меры - эксперт (ВИДЕО)