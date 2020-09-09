В Грузии бессимптомных пациентов начали лечить в гостиницах

В Грузии бессимптомных пациентов будут переводить из клиник в гостиницы для продолжения дальнейшего лечения. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге глава минздрава Екатерина Тикарадзе после завершения заседания Межведомственного координационного совета.

По ее словам, это стало одним из самых важных решений совета. С 9 сентября в трех больших городах Грузии – в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (Имерети) началось лечение пациентов с коронавирусом в карантине в гостиницах.

"В Батуми уже переводят пациентов из клиник в гостиницу. Мы вчера вместе с клинической группой определили тот протокол, которым будут руководствоваться наши врачи. В данном случае будет следующий подход: пациентов старше 65 лет оставляем в клиниках, а лиц с 18 до 65 лет, у которых подтвержден коронавирус и в то же время нет никаких сопутствующих хронических заболеваний и отсутствуют симптомы, переводятся на лечение в гостиничную сеть", - заявила Тикарадзе.

Министр отметила, что из 600 коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, загружено только 65%.

За последние сутки в Грузии выявили 44 новых случая коронавируса.

На данный момент в COVID-центрах лечится 421 пациент. Из них состояние трех критическое, а 17 тяжелое.

Общее количество зараженных в стране составляет 1773. С начала пандемии вылечились 1325 пациентов. Скончались 19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.