В Грузии максимально ужесточат контроль за правилом ношения маски

«Максимально ужесточится контроль за правилом ношения маски», — об этом на брифинге после заседания Координационного совета заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

По ее словам, соблюдение правила ношения маски будет максимально контролироваться, в том числе в общественном транспорте, лифтах и закрытых мероприятиях.

«Мы призываем граждан максимально соблюдать правила, проявлять высокую гражданскую ответственность, носить маску и соблюдать дистанцию. Особенно важно соблюдение требования носить маску, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами. Активно будет работать правоохранительные органы, ужесточится контроль, будет активно работать как полиция, так и инспекция труда.

Как известно, в настоящее время правило ношения масок действует при передвижении на общественном транспорте, а также в закрытых помещениях, включая общественные лифты и закрытые мероприятия. И здесь исполнение будет максимально контролироваться, а подход будет максимально строгим. Поэтому мы призываем граждан максимально соблюдать правила», — заявила Натия Мезвришвили.