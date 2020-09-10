Пенсионные активы в банках Грузии увеличились

Пенсионные активы в Грузии к этому времени составляют 951 миллион лари (порядка 317 миллионов долларов). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Пенсионного агентства.

По информации Агентства, 698 миллионов лари (почти 233 миллиона долларов) из этой суммы были вложены в депозитные сертификаты, 222 миллиона лари (74 миллиона долларов) - в текущие процентные счета, и 31 миллион лари (10,4 миллиона долларов) - в срочные депозиты.

Пенсионные активы размещены в восьми коммерческих банках страны.

По информации агентства, число участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день, в месяц, в среднем это девять тысяч человек. Общее число зарегистрированных в схеме к этому времени превышает миллион человек.

Процентные начисления на пенсионные накопления составили 80 миллионов лари (почти 27 миллионов долларов).

По данным агентства, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%, что в 2,3 раза больше годовой инфляции в стране - по состоянию на август она равна 4,8%.

Кроме того, годовая активность пенсионных активов на 1,3% превышает показатели доходности национальной валюты Грузии - лари.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Новая пенсионная система является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (почти 8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (20 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

Накопленные деньги вернут пенсионерам с процентами – в среднем 7% годовых.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

В марте этого года Пенсионное агентство Грузии осуществило первую инвестицию пенсионных накоплений в размере 560 миллионов лари (около 187 миллионов долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.