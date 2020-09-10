Правительство Грузии временно меняет формат работы со СМИ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии и возможными рисками в отдельных СМИ, журналистов временно не допустят на заседания правительства. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Накануне стало известно о заражении COVID-19 журналиста телекомпании Tv Pirveli Вики Букия, а также ее супруга, депутата парламента Левана Гогичаишвили.

Теперь освещать заседания будут сами сотрудники пресс-службы администрации, а материалы фото и видео съемки - оперативно переданы медиа.

На днях в Грузии был поставлен антирекорд по выявлению новых инфицированных коронавирусом - 45 за сутки, накануне их было 44.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 1773, из них выздоровели 1325, скончались - 19.