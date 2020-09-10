Вспышка COVID-19 в Грузии: На севере страны закрывают два села

В связи с повышенным риском распространения коронавируса, в Грузии закрыли два села Цагерского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, для въезда и выезда автомобилей закрыты села Орбели и Ладжана.

По словам губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Георгия Макарашвили, причиной стало увеличение количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в этих селах зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.

Всего в Грузии за последние 24 часа выявлено 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новых антирекордным показателем за сутки.