Сборная Грузии по регби примет участие в турнире Восьми наций

Сборная Грузии по регби примет участие в турнире Восьми нации. Грузинские спортсмены заменят сборную Японии, которая отказалась от участия из-за пандемии коронавируса и сопутствующими рисками, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Наряду с Грузией в турнире сыграют сборные Шотландии, Франции, Италии, Англии, Уэльса, Ирландии и Фиджи.

Турнир планируется провести с 14 ноября по 5 декабря в выходные дни.