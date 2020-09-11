Нацбанк продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе
Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе 40 000 000 долларов США. Информацию распространяет Национальный банк Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По их данным, средневзвешенный обменный курс составил 3,0975.
Это 12-я валютная интервенция Нацбанка в этом году. В 2020 году Национальный банк продал 369 650 000 долларов США из валютных резервов, включая сегодняшний аукцион.
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