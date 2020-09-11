ЕС помогает создать новую платформу для эффективного бизнеса в Болниси

Власти Болнисского муниципалитета, расположенного на юго-востоке Грузии, помогли местным предпринимателям улучшить свои средства к существованию, предоставив им практические инструменты и ноу-хау для более эффективного ведения своего бизнеса. Эта помощь была частью финансируемой ЕС инициативы «Мэры за экономический рост» (M4EG), сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Болниси - многонациональный сельский регион с населением около 53 500 человек, из которых 63% работают в сельском хозяйстве. Однако, несмотря на существующие возможности в сельскохозяйственном секторе, местным производителям редко удавалось оптимизировать производство и максимизировать свою прибыль.



С помощью M4EG Болнисский муниципалитет также разработал двухлетний план местного экономического развития, в котором определены основные экономические приоритеты и цели, а также конкретный план действий по их достижению. План получил положительную оценку независимых экспертов Всемирного банка.



Мэры за экономический рост - это инициатива ЕС, созданная в 2017 году для поддержки мэров и муниципалитетов в Восточных странах-партнерах с целью содействия экономическому росту и созданию рабочих мест на местном уровне.