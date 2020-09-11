Грузия больше не в "зеленой зоне" - ситуация с коронавирусом ухудшилась

В связи с ростом новых случаев заражения COVID-19 Грузия больше не относится к списку стран из так называемой "зеленой зоны". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

К зеленой зоне относятся страны, которые считаются безопасными с точки зрения распространения нового коронавируса. В таких странах, момимо других критериев, показатель динамики суточного прироста случаев заражения должен быть не более 10%.

"Мы перешли из зеленой зоны, но это очень низкий показатель. 10 - максимум, а у нас 10,2. Если мы сохраним ситуацию и справимся с ней, у нас не будет проблем", сказала Эзугбая.

По ее словам, с первых дней пандемии, правительство вместе с Минздравом и весь медицинский сектор проявили успехи в борьбе с COVID-19.

"Периодически было несколько эпидвзрывов, с этим тоже справились. Уверена, справимся и с этим, система здравоохраниения к этому готова",- отметила она.

На этой неделе в Грузии фиксируются рнкордно высокие показатели инфицирования с начала эпидемии в феврале. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, общее количество зараженных в стране оставляет 1 917. Общее число излечившихся составляет 1 354 человека. Скончались за время пандемии 19 пациентов.